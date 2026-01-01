Bugünkü SIMD Fiyatı

Bugünkü SIMD (SIMD) fiyatı $ 0,00042161 olup, son 24 saatte % 26,18 değişim gösterdi. Mevcut SIMD / USD dönüşüm oranı SIMD başına $ 0,00042161 şeklindedir.

SIMD, şu anda piyasa değeri açısından $ 421.577 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SIMD şeklindedir. Son 24 saat içinde SIMD, $ 0,00037577 (en düşük) ile $ 0,00059657 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00083442 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00019436 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIMD, son bir saatte -%1,37 ve son 7 günde -%20,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SIMD (SIMD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 421,58K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 421,58K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki SIMD piyasa değeri $ 421,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIMD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 421,58K.