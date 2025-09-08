SMS Hakkında Daha Fazla Bilgi

SimiliScan Fiyatı (SMS)

Listelenmedi

1 SMS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00149856
$0,00149856
+%29,10 1D
SimiliScan (SMS) Canlı Fiyat Grafiği
SimiliScan (SMS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00116021
24 sa Düşük
$ 0,00168614
24 sa Yüksek

$ 0,00116021
$ 0,00168614
$ 0,00175405
$ 0,00115652
-%0,05

+%29,13

--

--

SimiliScan (SMS) canlı fiyatı $0,00149856. SMS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00116021 ve en yüksek $ 0,00168614 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SMS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00175405, en düşük fiyatı ise $ 0,00115652 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SMS son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SimiliScan (SMS) Piyasa Bilgileri

$ 149,85K
--
$ 149,85K
100,00M
100.000.000,0
Şu anki SimiliScan piyasa değeri $ 149,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 149,85K.

SimiliScan (SMS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SimiliScan / USD fiyat değişimi, $ +0,00033804.
Son 30 gün içerisinde, SimiliScan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SimiliScan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SimiliScan / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00033804+%29,13
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SimiliScan (SMS) Nedir?

SimiliScan is the first Pattern Recognition Engine for DeFi. Its purpose is to provide traders, developers, and communities with tools to identify repeating behaviors across contracts, wallets, and social networks. The platform allows users to detect cloned contracts, trace wallet overlaps, and analyze shared social audiences in seconds. By making hidden patterns visible, SimiliScan reduces risk, prevents exposure to scams, and creates a data-driven foundation for smarter trading decisions.

SimiliScan (SMS) Kaynağı

SimiliScan Fiyat Tahmini (USD)

SimiliScan (SMS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SimiliScan (SMS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SimiliScan için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SimiliScan fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SMS Varlığından Yerel Para Birimlerine

SimiliScan (SMS) Token Ekonomisi

SimiliScan (SMS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SimiliScan (SMS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SimiliScan (SMS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SMS fiyatı, 0,00149856 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SMS / USD güncel fiyatı nedir?
SMS / USD güncel fiyatı $ 0,00149856. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SimiliScan varlığının piyasa değeri nedir?
SMS piyasa değeri $ 149,85K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SMS arzı nedir?
Dolaşımdaki SMS arzı, 100,00M USD.
SMS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SMS, ATH fiyatı olan 0,00175405 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SMS fiyatı (ATL) nedir?
SMS, ATL fiyatı olan 0,00115652 USD değerine düştü.
SMS işlem hacmi nedir?
SMS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SMS bu yıl daha da yükselir mi?
SMS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SMS fiyat tahminine göz atın.
