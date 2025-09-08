SimiliScan (SMS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00116021 - $ 0,00168614
24 sa Düşük $ 0,00116021
24 sa Yüksek $ 0,00168614
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00175405
En Düşük Fiyat $ 0,00115652
Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05
Fiyat Değişimi (1 Gün) +%29,13
Fiyat Değişimi (7 G) --

SimiliScan (SMS) canlı fiyatı $0,00149856. SMS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00116021 ve en yüksek $ 0,00168614 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SMS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00175405, en düşük fiyatı ise $ 0,00115652 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SMS son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SimiliScan (SMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 149,85K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 149,85K
Dolaşım Arzı 100,00M
Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki SimiliScan piyasa değeri $ 149,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 149,85K.