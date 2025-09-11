SIRE Fiyatı (SIRE)
%0,00
+%0,51
-%12,11
-%12,11
SIRE (SIRE) canlı fiyatı $0,00170802. SIRE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00169855 ve en yüksek $ 0,00171089 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SIRE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,36, en düşük fiyatı ise $ 0,00154272 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SIRE son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,51 ve son 7 günde -%12,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki SIRE piyasa değeri $ 35,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIRE arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,87K.
Gün içerisinde, SIRE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SIRE / USD fiyat değişimi, $ -0,0017041243.
Son 60 gün içerisinde, SIRE / USD fiyat değişimi, $ -0,0017038746.
Son 90 gün içerisinde, SIRE / USD fiyat değişimi, $ -0,4004338403498401.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,51
|30 Gün
|$ -0,0017041243
|-%99,77
|60 Gün
|$ -0,0017038746
|-%99,75
|90 Gün
|$ -0,4004338403498401
|-%99,57
SIRE is the world's first agentic DeFAI on-chain sports-betting hedge fund, powered by Bittensor Subnet 44. SIRE transforms sports intelligence into deployable edge through a self-learning quantitative engine that finds market inefficiencies and routes them into two core products: αVault – On-chain vaults where anyone can deposit USDC to run fully automated betting strategies and earn uncorrelated yield. αLink – A token-gated LLM terminal giving holders direct access to model outputs, mispricing alerts, and risk-adjusted strategies they can execute themselves. SIRE makes institutional-grade sports intelligence permissionless, automated, and accessible to everyone. It aligns users, stakers and the protocol in a self-sustaining flywheel where performance fees and buybacks turn execution into network value. SIRE turns every match into a yield opportunity. No quant background required. SIRE taps into Bittensor Subnet 44 through the Score Vision Layer, also known as the Optic Nerve of AI. Subnet 44 transforms video into quantifiable data at a massive scale, enabling AI to understand visual information.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
SIRE (SIRE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SIRE (SIRE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SIRE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
SIRE fiyat tahminini hemen kontrol edin!
SIRE (SIRE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SIRE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-10 13:05:00
|Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
|09-10 02:28:00
|Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
|09-09 17:35:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
|09-09 12:06:00
|Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
|09-08 21:13:00
|Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
|09-08 17:25:00
|Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.