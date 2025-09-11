SIRE (SIRE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00169855 $ 0,00169855 $ 0,00169855 24 sa Düşük $ 0,00171089 $ 0,00171089 $ 0,00171089 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00169855$ 0,00169855 $ 0,00169855 24 sa Yüksek $ 0,00171089$ 0,00171089 $ 0,00171089 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,36$ 1,36 $ 1,36 En Düşük Fiyat $ 0,00154272$ 0,00154272 $ 0,00154272 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,11

SIRE (SIRE) canlı fiyatı $0,00170802. SIRE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00169855 ve en yüksek $ 0,00171089 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SIRE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,36, en düşük fiyatı ise $ 0,00154272 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SIRE son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,51 ve son 7 günde -%12,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SIRE (SIRE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,87K$ 35,87K $ 35,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,87K$ 35,87K $ 35,87K Dolaşım Arzı 21,00M 21,00M 21,00M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki SIRE piyasa değeri $ 35,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIRE arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,87K.