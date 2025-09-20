Siyana (SYYN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000158 $ 0,00000158 $ 0,00000158 24 sa Düşük $ 0,00000166 $ 0,00000166 $ 0,00000166 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000158$ 0,00000158 $ 0,00000158 24 sa Yüksek $ 0,00000166$ 0,00000166 $ 0,00000166 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000185$ 0,00000185 $ 0,00000185 En Düşük Fiyat $ 0,00000158$ 0,00000158 $ 0,00000158 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,87 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Siyana (SYYN) canlı fiyatı $0,00000158. SYYN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000158 ve en yüksek $ 0,00000166 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SYYN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000185, en düşük fiyatı ise $ 0,00000158 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SYYN son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,87 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Siyana (SYYN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 137,57K$ 137,57K $ 137,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 158,12K$ 158,12K $ 158,12K Dolaşım Arzı 87,00B 87,00B 87,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Siyana piyasa değeri $ 137,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYYN arzı 87,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 158,12K.