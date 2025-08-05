Skullcoin (SKULL) Nedir?

Skullcoin is a culture-driven meme token built around the 💀 emoji, which has become a widely used symbol of humor and irony in digital communication. The project captures and amplifies the organic use of the skull emoji across platforms like Twitter, Telegram, and TikTok, turning a viral internet behavior into a decentralized network of cultural value. By aligning with an emoji that already dominates online expression, Skullcoin positions itself as a meme asset with built-in relevance and daily visibility, aiming to grow through community-driven narrative and cultural adoption.

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Skullcoin (SKULL) Kaynağı Resmi Websitesi

Skullcoin (SKULL) Token Ekonomisi

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