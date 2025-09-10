Skully (SKULLY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00017106 $ 0,00017106 $ 0,00017106 24 sa Düşük $ 0,00020313 $ 0,00020313 $ 0,00020313 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00017106$ 0,00017106 $ 0,00017106 24 sa Yüksek $ 0,00020313$ 0,00020313 $ 0,00020313 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00021932$ 0,00021932 $ 0,00021932 En Düşük Fiyat $ 0,00017106$ 0,00017106 $ 0,00017106 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Skully (SKULLY) canlı fiyatı $0,00017577. SKULLY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017106 ve en yüksek $ 0,00020313 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SKULLY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00021932, en düşük fiyatı ise $ 0,00017106 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SKULLY son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Skully (SKULLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 136,86K$ 136,86K $ 136,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 172,01K$ 172,01K $ 172,01K Dolaşım Arzı 778,56M 778,56M 778,56M Toplam Arz 978.558.324,0 978.558.324,0 978.558.324,0

Şu anki Skully piyasa değeri $ 136,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SKULLY arzı 778,56M olup, toplam arzı 978558324.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 172,01K.