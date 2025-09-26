SkyAI (SKYAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,02621946 24 sa Yüksek $ 0,03152941 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,09237 En Düşük Fiyat $ 0,02621946 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,29 Fiyat Değişimi (7 G) -%38,09

SkyAI (SKYAI) canlı fiyatı $0,02639172. SKYAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02621946 ve en yüksek $ 0,03152941 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SKYAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,09237, en düşük fiyatı ise $ 0,02621946 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SKYAI son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,29 ve son 7 günde -%38,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SkyAI (SKYAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,36M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,36M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki SkyAI piyasa değeri $ 26,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SKYAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,36M.