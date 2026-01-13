Bugünkü SkyNity SkyDust Fiyatı

Bugünkü SkyNity SkyDust (SDT) fiyatı $ 0,00102004 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut SDT / USD dönüşüm oranı SDT başına $ 0,00102004 şeklindedir.

SkyNity SkyDust, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.523 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 38,75M SDT şeklindedir. Son 24 saat içinde SDT, $ 0,00101994 (en düşük) ile $ 0,00102385 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,119862 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00101994 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SDT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SkyNity SkyDust (SDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,52K$ 39,52K $ 39,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,46K$ 86,46K $ 86,46K Dolaşım Arzı 38,75M 38,75M 38,75M Toplam Arz 84.758.610,0 84.758.610,0 84.758.610,0

Şu anki SkyNity SkyDust piyasa değeri $ 39,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SDT arzı 38,75M olup, toplam arzı 84758610.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 86,46K.