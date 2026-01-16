Bugünkü Sleepless AI Fiyatı

Bugünkü Sleepless AI (AI) fiyatı $ 0,04027721 olup, son 24 saatte % 1,47 değişim gösterdi. Mevcut AI / USD dönüşüm oranı AI başına $ 0,04027721 şeklindedir.

Sleepless AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.230.064 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 130,00M AI şeklindedir. Son 24 saat içinde AI, $ 0,03831677 (en düşük) ile $ 0,04133285 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,34 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03328625 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AI, son bir saatte +%0,62 ve son 7 günde -%2,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sleepless AI (AI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,23M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,23M Dolaşım Arzı 130,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0

