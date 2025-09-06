Slop (SLOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02885055 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,30 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,54

Slop (SLOP) canlı fiyatı --. SLOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SLOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02885055, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SLOP son bir saatte +%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,30 ve son 7 günde +%4,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Slop (SLOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,42K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,42K Dolaşım Arzı 999,81M Toplam Arz 999.813.133,217529

Şu anki Slop piyasa değeri $ 49,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLOP arzı 999,81M olup, toplam arzı 999813133.217529. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,42K.