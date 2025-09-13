SMRT Hakkında Daha Fazla Bilgi

SMRT Fiyat Bilgileri

SMRT Resmi Websitesi

SMRT Token Ekonomisi

SMRT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SmartPractice Logosu

SmartPractice Fiyatı (SMRT)

Listelenmedi

1 SMRT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00040929
$0,00040929$0,00040929
-%11,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
SmartPractice (SMRT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:32:18 (UTC+8)

SmartPractice (SMRT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00040929
$ 0,00040929$ 0,00040929
24 sa Düşük
$ 0,0005049
$ 0,0005049$ 0,0005049
24 sa Yüksek

$ 0,00040929
$ 0,00040929$ 0,00040929

$ 0,0005049
$ 0,0005049$ 0,0005049

$ 0,0005049
$ 0,0005049$ 0,0005049

$ 0,00040929
$ 0,00040929$ 0,00040929

-%3,93

-%11,49

--

--

SmartPractice (SMRT) canlı fiyatı $0,00040926. SMRT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00040929 ve en yüksek $ 0,0005049 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SMRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0005049, en düşük fiyatı ise $ 0,00040929 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SMRT son bir saatte -%3,93 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SmartPractice (SMRT) Piyasa Bilgileri

$ 409,25K
$ 409,25K$ 409,25K

--
----

$ 409,25K
$ 409,25K$ 409,25K

999,98M
999,98M 999,98M

999.977.603,2050339
999.977.603,2050339 999.977.603,2050339

Şu anki SmartPractice piyasa değeri $ 409,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMRT arzı 999,98M olup, toplam arzı 999977603.2050339. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 409,25K.

SmartPractice (SMRT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SmartPractice / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SmartPractice / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SmartPractice / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SmartPractice / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%11,49
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SmartPractice (SMRT) Nedir?

SmartPractice.ai is an AI-powered platform that transforms healthcare by automating clinical documentation, reducing administrative burdens, and integrating seamlessly with EMR systems. It helps providers save time, improve accuracy, and reduce burnout while scaling from small practices to large hospital networks. Designed for compliance and adaptability, SmartPractice.ai enables more efficient, accurate, and patient-centered care.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SmartPractice (SMRT) Kaynağı

Resmi Websitesi

SmartPractice Fiyat Tahmini (USD)

SmartPractice (SMRT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SmartPractice (SMRT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SmartPractice için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SmartPractice fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SMRT Varlığından Yerel Para Birimlerine

SmartPractice (SMRT) Token Ekonomisi

SmartPractice (SMRT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMRT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SmartPractice (SMRT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SmartPractice (SMRT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SMRT fiyatı, 0,00040926 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SMRT / USD güncel fiyatı nedir?
SMRT / USD güncel fiyatı $ 0,00040926. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SmartPractice varlığının piyasa değeri nedir?
SMRT piyasa değeri $ 409,25K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SMRT arzı nedir?
Dolaşımdaki SMRT arzı, 999,98M USD.
SMRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SMRT, ATH fiyatı olan 0,0005049 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SMRT fiyatı (ATL) nedir?
SMRT, ATL fiyatı olan 0,00040929 USD değerine düştü.
SMRT işlem hacmi nedir?
SMRT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SMRT bu yıl daha da yükselir mi?
SMRT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SMRT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:32:18 (UTC+8)

SmartPractice (SMRT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-12 17:13:00Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
09-12 16:35:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi
09-12 11:52:00Sektör Haberleri
Bitcoin kısaca 116.000 $ seviyesini aştı, Ethereum 4.500 $ seviyesini aştı, SOL 230 $ seviyesini aştı
09-12 11:44:00Sektör Haberleri
Galaxy Digital執行長：市場正進入「SOL季」，市場動能和監管信號有利於Solana發展
09-12 10:11:00Sektör Haberleri
REX-Osprey DOGE ETF 再次延遲至下週中
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.