SmartPractice (SMRT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00040929 $ 0,00040929 $ 0,00040929 24 sa Düşük $ 0,0005049 $ 0,0005049 $ 0,0005049 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00040929$ 0,00040929 $ 0,00040929 24 sa Yüksek $ 0,0005049$ 0,0005049 $ 0,0005049 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0005049$ 0,0005049 $ 0,0005049 En Düşük Fiyat $ 0,00040929$ 0,00040929 $ 0,00040929 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,93 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,49 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SmartPractice (SMRT) canlı fiyatı $0,00040926. SMRT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00040929 ve en yüksek $ 0,0005049 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SMRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0005049, en düşük fiyatı ise $ 0,00040929 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SMRT son bir saatte -%3,93 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SmartPractice (SMRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 409,25K$ 409,25K $ 409,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 409,25K$ 409,25K $ 409,25K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.977.603,2050339 999.977.603,2050339 999.977.603,2050339

Şu anki SmartPractice piyasa değeri $ 409,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMRT arzı 999,98M olup, toplam arzı 999977603.2050339. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 409,25K.