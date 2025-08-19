SMP7700 Fiyatı (SMP)
SMP7700 (SMP) canlı fiyatı $0,00172827. SMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00171878 ve en yüksek $ 0,00211834 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00229619, en düşük fiyatı ise $ 0,00171878 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SMP son bir saatte -%5,38 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki SMP7700 piyasa değeri $ 1,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMP arzı 990,05M olup, toplam arzı 990046623.5677253. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,70M.
Gün içerisinde, SMP7700 / USD fiyat değişimi, $ -0,000305100426335114.
Son 30 gün içerisinde, SMP7700 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SMP7700 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SMP7700 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000305100426335114
|-%15,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way.
SMP7700 (SMP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SMP7700 (SMP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SMP7700 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
SMP7700 fiyat tahminini hemen kontrol edin!
SMP7700 (SMP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
