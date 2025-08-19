SMP7700 (SMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00171878 - $ 0,00211834
24 sa Düşük $ 0,00171878
24 sa Yüksek $ 0,00211834
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00229619
En Düşük Fiyat $ 0,00171878
Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,38
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,00
Fiyat Değişimi (7 G) --

SMP7700 (SMP) canlı fiyatı $0,00172827. SMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00171878 ve en yüksek $ 0,00211834 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00229619, en düşük fiyatı ise $ 0,00171878 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SMP son bir saatte -%5,38 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SMP7700 (SMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,70M
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,70M
Dolaşım Arzı 990,05M
Toplam Arz 990.046.623,5677253

Şu anki SMP7700 piyasa değeri $ 1,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMP arzı 990,05M olup, toplam arzı 990046623.5677253. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,70M.