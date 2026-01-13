Bugünkü snackmoney Fiyatı

Bugünkü snackmoney (SNACKMONEY) fiyatı $ 0,00018603 olup, son 24 saatte % 36,57 değişim gösterdi. Mevcut SNACKMONEY / USD dönüşüm oranı SNACKMONEY başına $ 0,00018603 şeklindedir.

snackmoney, şu anda piyasa değeri açısından $ 93.153 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M SNACKMONEY şeklindedir. Son 24 saat içinde SNACKMONEY, $ 0,00013602 (en düşük) ile $ 0,00028931 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00042115 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008508 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SNACKMONEY, son bir saatte -%1,25 ve son 7 günde +%40,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

snackmoney (SNACKMONEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 93,15K$ 93,15K $ 93,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 186,31K$ 186,31K $ 186,31K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki snackmoney piyasa değeri $ 93,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNACKMONEY arzı 500,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,31K.