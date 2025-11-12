Bugünkü Snorter Fiyatı

Bugünkü Snorter (SNORT) fiyatı $ 0,0349782 olup, son 24 saatte % 11,61 değişim gösterdi. Mevcut SNORT / USD dönüşüm oranı SNORT başına $ 0,0349782 şeklindedir.

Snorter, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.730.772 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 250,00M SNORT şeklindedir. Son 24 saat içinde SNORT, $ 0,03429438 (en düşük) ile $ 0,04015773 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,087519 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02631032 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SNORT, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%13,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Snorter (SNORT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,73M$ 8,73M $ 8,73M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,73M$ 8,73M $ 8,73M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Toplam Arz 249.999.995,0 249.999.995,0 249.999.995,0

