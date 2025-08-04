Snowbank (SB) Nedir?

Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

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Snowbank (SB) Kaynağı Resmi Websitesi

Snowbank (SB) Token Ekonomisi

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