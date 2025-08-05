SOL DRIP (DRIP) Nedir?

$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.

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SOL DRIP (DRIP) Kaynağı Resmi Websitesi

SOL DRIP (DRIP) Token Ekonomisi

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