Solana Cat Fiyatı (SOLCAT)
-%0,34
-%31,30
--
--
Solana Cat (SOLCAT) canlı fiyatı $0,00016725. SOLCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00016569 ve en yüksek $ 0,00030327 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOLCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00030327, en düşük fiyatı ise $ 0,00016569 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SOLCAT son bir saatte -%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%31,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Solana Cat piyasa değeri $ 167,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLCAT arzı 996,46M olup, toplam arzı 996461929.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 167,81K.
Gün içerisinde, Solana Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Solana Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Solana Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Solana Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%31,30
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc. You can just do things (on solana)
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Solana Cat (SOLCAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Solana Cat (SOLCAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Solana Cat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Solana Cat fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Solana Cat (SOLCAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOLCAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-14 18:21:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
|09-14 11:30:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
|09-13 20:25:52
|Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
|09-13 19:50:31
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
|09-13 19:19:57
|Sektör Haberleri
HIFI 在過去 24 小時內的全網清算金額超過 3000 萬美元，僅次於 BTC 和 ETH
|09-13 14:20:13
|Sektör Haberleri
美國比特幣現貨ETF昨日凈流入6.42億美元
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.