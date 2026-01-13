Bugünkü Solana Fire Horse Fiyatı

Bugünkü Solana Fire Horse (REKT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,64 değişim gösterdi. Mevcut REKT / USD dönüşüm oranı REKT başına $ 0 şeklindedir.

Solana Fire Horse, şu anda piyasa değeri açısından $ 37.427 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 956,98M REKT şeklindedir. Son 24 saat içinde REKT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REKT, son bir saatte -%8,17 ve son 7 günde -%8,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Solana Fire Horse (REKT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,43K$ 37,43K $ 37,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,43K$ 37,43K $ 37,43K Dolaşım Arzı 956,98M 956,98M 956,98M Toplam Arz 956.975.261,300769 956.975.261,300769 956.975.261,300769

Şu anki Solana Fire Horse piyasa değeri $ 37,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REKT arzı 956,98M olup, toplam arzı 956975261.300769. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,43K.