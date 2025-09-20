Solana Social Explorer (SSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00112153 $ 0,00112153 $ 0,00112153 24 sa Düşük $ 0,0012543 $ 0,0012543 $ 0,0012543 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00112153$ 0,00112153 $ 0,00112153 24 sa Yüksek $ 0,0012543$ 0,0012543 $ 0,0012543 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0339632$ 0,0339632 $ 0,0339632 En Düşük Fiyat $ 0,00112153$ 0,00112153 $ 0,00112153 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%34,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%34,95

Solana Social Explorer (SSE) canlı fiyatı $0,00112948. SSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00112153 ve en yüksek $ 0,0012543 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0339632, en düşük fiyatı ise $ 0,00112153 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SSE son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,36 ve son 7 günde -%34,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Solana Social Explorer (SSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.589,62 999.997.589,62 999.997.589,62

Şu anki Solana Social Explorer piyasa değeri $ 1,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SSE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999997589.62. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,13M.