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SolForge Fusion Fiyatı (SFG)

Listelenmedi

SolForge Fusion (SFG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,649315
$0,649315$0,649315
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SolForge Fusion (SFG) Fiyatı

SolForge Fusion (SFG), şu anda 0,643042 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,37M USD piyasa değerine sahiptir. SFG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SolForge Fusion Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,13
SolForge Fusion 24 saatlik fiyat değişimi
6,80M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında SolForge Fusion (SFG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SolForge Fusion / USD fiyat değişimi, $ +0,00718992.
Son 30 gün içerisinde, SolForge Fusion / USD fiyat değişimi, $ +0,0788959804.
Son 60 gün içerisinde, SolForge Fusion / USD fiyat değişimi, $ -0,1105397557.
Son 90 gün içerisinde, SolForge Fusion / USD fiyat değişimi, $ -0,3472914681695392.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00718992+%1,13
30 Gün$ +0,0788959804+%12,27
60 Gün$ -0,1105397557-%17,19
90 Gün$ -0,3472914681695392-%35,06

SolForge Fusion (SFG) Fiyat Analizi

En güncel SolForge Fusion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,630917
$ 0,630917$ 0,630917

$ 0,656075
$ 0,656075$ 0,656075

$ 3,45
$ 3,45$ 3,45

-%0,42

+%1,13

-%18,20

SolForge Fusion (SFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,37M
$ 4,37M$ 4,37M

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6,80M
6,80M 6,80M

SolForge Fusion (SFG) Nedir?

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

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SolForge Fusion (SFG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SolForge Fusion (SFG) Token Ekonomisi

SolForge Fusion (SFG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SFG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SFG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SFG / VND
16.921,65023
1 SFG / AUD
A$0,99028468
1 SFG / GBP
0,4822815
1 SFG / EUR
0,55301612
1 SFG / USD
$0,643042
1 SFG / MYR
RM2,72006766
1 SFG / TRY
26,15251814
1 SFG / JPY
¥94,527174
1 SFG / ARS
ARS$877,2700485
1 SFG / RUB
51,30832118
1 SFG / INR
56,35620088
1 SFG / IDR
Rp10.541,67044448
1 SFG / KRW
889,40425104
1 SFG / PHP
36,8463066
1 SFG / EGP
￡E.31,13609364
1 SFG / BRL
R$3,54959184
1 SFG / CAD
C$0,88096754
1 SFG / BDT
78,30965476
1 SFG / NGN
980,24679438
1 SFG / UAH
26,82771224
1 SFG / VES
Bs79,094166
1 SFG / CLP
$621,821614
1 SFG / PKR
Rs182,26382448
1 SFG / KZT
347,2105279
1 SFG / THB
฿20,84099122
1 SFG / TWD
NT$19,18837328
1 SFG / AED
د.إ2,35996414
1 SFG / CHF
Fr0,5144336
1 SFG / HKD
HK$5,0478797
1 SFG / MAD
.د.م5,82596052
1 SFG / MXN
$12,07632876
1 SFG / PLN
2,37282498
1 SFG / RON
лв2,81652396
1 SFG / SEK
kr6,2053553
1 SFG / BGN
лв1,08031056
1 SFG / HUF
Ft221,05211792
1 SFG / CZK
13,63892082
1 SFG / KWD
د.ك0,19612781
1 SFG / ILS
2,1863428