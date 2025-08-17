Solid (CAPA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02191833 En Düşük Fiyat $ 0,00084984 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Solid (CAPA) canlı fiyatı $0,00187268. CAPA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAPA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02191833, en düşük fiyatı ise $ 0,00084984 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAPA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Solid (CAPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 293,56K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 936,34K Dolaşım Arzı 157,06M Toplam Arz 500.000.000,0

Şu anki Solid piyasa değeri $ 293,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAPA arzı 157,06M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 936,34K.