Solid Fiyatı (CAPA)

1 CAPA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00187268
$0,00187268
%0,001D
Solid (CAPA) Canlı Fiyat Grafiği
Solid (CAPA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,02191833
$ 0,02191833

$ 0,00084984
$ 0,00084984

--

--

%0,00

%0,00

Solid (CAPA) canlı fiyatı $0,00187268. CAPA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAPA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02191833, en düşük fiyatı ise $ 0,00084984 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAPA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Solid (CAPA) Piyasa Bilgileri

$ 293,56K
$ 293,56K

--
--

$ 936,34K
$ 936,34K

157,06M
157,06M

500.000.000,0
500.000.000,0

Şu anki Solid piyasa değeri $ 293,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAPA arzı 157,06M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 936,34K.

Solid (CAPA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Solid / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Solid / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Solid / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 90 gün içerisinde, Solid / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ 0,0000000000%0,00
90 Gün$ 0--

Solid (CAPA) Nedir?

Capapult brings Solid and CAPA to TERRA. SOLID is an over-collateralized and fully decentralized softpegged stablecoin. CAPA is the governance token of Capapult and by using the governance poll stakers will decide the future for CAPAPULT

Solid (CAPA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Solid Fiyat Tahmini (USD)

Solid (CAPA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Solid (CAPA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Solid için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Solid fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CAPA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Solid (CAPA) Token Ekonomisi

Solid (CAPA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAPA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Solid (CAPA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Solid (CAPA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CAPA fiyatı, 0,00187268 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CAPA / USD güncel fiyatı nedir?
CAPA / USD güncel fiyatı $ 0,00187268. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Solid varlığının piyasa değeri nedir?
CAPA piyasa değeri $ 293,56K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CAPA arzı nedir?
Dolaşımdaki CAPA arzı, 157,06M USD.
CAPA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CAPA, ATH fiyatı olan 0,02191833 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CAPA fiyatı (ATL) nedir?
CAPA, ATL fiyatı olan 0,00084984 USD değerine düştü.
CAPA işlem hacmi nedir?
CAPA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CAPA bu yıl daha da yükselir mi?
CAPA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CAPA fiyat tahminine göz atın.
