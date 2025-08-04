Solidly (SOLID) Nedir?

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

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Solidly (SOLID) Kaynağı Resmi Websitesi

Solidly (SOLID) Token Ekonomisi

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