Bugünkü Solmon Fiyatı

Bugünkü Solmon (SOLMON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut SOLMON / USD dönüşüm oranı SOLMON başına $ 0 şeklindedir.

Solmon, şu anda piyasa değeri açısından $ 7,590.49 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 799.90M SOLMON şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLMON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLMON, son bir saatte -- ve son 7 günde -8.88% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Solmon (SOLMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Dolaşım Arzı 799.90M 799.90M 799.90M Toplam Arz 799,904,529.5345 799,904,529.5345 799,904,529.5345

Şu anki Solmon piyasa değeri $ 7.59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLMON arzı 799.90M olup, toplam arzı 799904529.5345. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7.59K.