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Somnium Space CUBEs Fiyatı (CUBE)

Listelenmedi

Somnium Space CUBEs (CUBE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,292838
$0,292838$0,292838
-%4,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Somnium Space CUBEs (CUBE) Fiyatı

Somnium Space CUBEs (CUBE), şu anda 0,292838 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,36M USD piyasa değerine sahiptir. CUBE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Somnium Space CUBEs Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,19
Somnium Space CUBEs 24 saatlik fiyat değişimi
14,84M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Somnium Space CUBEs (CUBE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Somnium Space CUBEs / USD fiyat değişimi, $ -0,0128187518544597.
Son 30 gün içerisinde, Somnium Space CUBEs / USD fiyat değişimi, $ +0,0076145786.
Son 60 gün içerisinde, Somnium Space CUBEs / USD fiyat değişimi, $ +0,0430895010.
Son 90 gün içerisinde, Somnium Space CUBEs / USD fiyat değişimi, $ +0,06142996655045064.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0128187518544597-%4,19
30 Gün$ +0,0076145786+%2,60
60 Gün$ +0,0430895010+%14,71
90 Gün$ +0,06142996655045064+%26,55

Somnium Space CUBEs (CUBE) Fiyat Analizi

En güncel Somnium Space CUBEs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,292645
$ 0,292645$ 0,292645

$ 0,305657
$ 0,305657$ 0,305657

$ 28,12
$ 28,12$ 28,12

-%0,06

-%4,19

-%8,94

Somnium Space CUBEs (CUBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,36M
$ 4,36M$ 4,36M

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14,84M
14,84M 14,84M

Somnium Space CUBEs (CUBE) Nedir?

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Somnium Space CUBEs (CUBE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Somnium Space CUBEs (CUBE) Token Ekonomisi

Somnium Space CUBEs (CUBE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CUBE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CUBE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CUBE / VND
7.706,03197
1 CUBE / AUD
A$0,45097052
1 CUBE / GBP
0,2196285
1 CUBE / EUR
0,25184068
1 CUBE / USD
$0,292838
1 CUBE / MYR
RM1,23870474
1 CUBE / TRY
11,90972146
1 CUBE / JPY
¥43,047186
1 CUBE / ARS
ARS$399,5042415
1 CUBE / RUB
23,36554402
1 CUBE / INR
25,66432232
1 CUBE / IDR
Rp4.800,62218272
1 CUBE / KRW
405,03009456
1 CUBE / PHP
16,7796174
1 CUBE / EGP
￡E.14,17921596
1 CUBE / BRL
R$1,61646576
1 CUBE / CAD
C$0,40118806
1 CUBE / BDT
35,66181164
1 CUBE / NGN
446,39931882
1 CUBE / UAH
12,21720136
1 CUBE / VES
Bs36,019074
1 CUBE / CLP
$283,174346
1 CUBE / PKR
Rs83,00200272
1 CUBE / KZT
158,1178781
1 CUBE / THB
฿9,49087958
1 CUBE / TWD
NT$8,73828592
1 CUBE / AED
د.إ1,07471546
1 CUBE / CHF
Fr0,2342704
1 CUBE / HKD
HK$2,2987783
1 CUBE / MAD
.د.م2,65311228
1 CUBE / MXN
$5,49949764
1 CUBE / PLN
1,08057222
1 CUBE / RON
лв1,28263044
1 CUBE / SEK
kr2,8258867
1 CUBE / BGN
лв0,49196784
1 CUBE / HUF
Ft100,66599088
1 CUBE / CZK
6,21109398
1 CUBE / KWD
د.ك0,08931559
1 CUBE / ILS
0,9956492