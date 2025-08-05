Sonne Finance (SONNE) Nedir?

Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

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Sonne Finance (SONNE) Kaynağı Resmi Websitesi

Sonne Finance (SONNE) Token Ekonomisi

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