Bugünkü SoQuBit Fiyatı

Bugünkü SoQuBit (PSOQ) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,50 değişim gösterdi. Mevcut PSOQ / USD dönüşüm oranı PSOQ başına $ 0 şeklindedir.

SoQuBit, şu anda piyasa değeri açısından $ 238.742 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 879,98M PSOQ şeklindedir. Son 24 saat içinde PSOQ, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PSOQ, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%19,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SoQuBit (PSOQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 238,74K$ 238,74K $ 238,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 271,30K$ 271,30K $ 271,30K Dolaşım Arzı 879,98M 879,98M 879,98M Toplam Arz 999.979.381,055371 999.979.381,055371 999.979.381,055371

Şu anki SoQuBit piyasa değeri $ 238,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSOQ arzı 879,98M olup, toplam arzı 999979381.055371. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 271,30K.