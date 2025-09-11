SOSANA (SOSANA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,290264 $ 0,290264 $ 0,290264 24 sa Düşük $ 0,403376 $ 0,403376 $ 0,403376 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,290264$ 0,290264 $ 0,290264 24 sa Yüksek $ 0,403376$ 0,403376 $ 0,403376 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,496509$ 0,496509 $ 0,496509 En Düşük Fiyat $ 0,268237$ 0,268237 $ 0,268237 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SOSANA (SOSANA) canlı fiyatı $0,335435. SOSANA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,290264 ve en yüksek $ 0,403376 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOSANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,496509, en düşük fiyatı ise $ 0,268237 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOSANA son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SOSANA (SOSANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,79M$ 29,79M $ 29,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,79M$ 29,79M $ 29,79M Dolaşım Arzı 88,89M 88,89M 88,89M Toplam Arz 88.888.888,0 88.888.888,0 88.888.888,0

Şu anki SOSANA piyasa değeri $ 29,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOSANA arzı 88,89M olup, toplam arzı 88888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,79M.