SOSANA Hakkında Daha Fazla Bilgi

SOSANA Fiyat Bilgileri

SOSANA Resmi Websitesi

SOSANA Token Ekonomisi

SOSANA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SOSANA Logosu

SOSANA Fiyatı (SOSANA)

Listelenmedi

1 SOSANA / USD Canlı Fiyatı:

$0,335435
$0,335435$0,335435
-%6,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
SOSANA (SOSANA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:07:41 (UTC+8)

SOSANA (SOSANA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,290264
$ 0,290264$ 0,290264
24 sa Düşük
$ 0,403376
$ 0,403376$ 0,403376
24 sa Yüksek

$ 0,290264
$ 0,290264$ 0,290264

$ 0,403376
$ 0,403376$ 0,403376

$ 0,496509
$ 0,496509$ 0,496509

$ 0,268237
$ 0,268237$ 0,268237

+%0,03

-%6,61

--

--

SOSANA (SOSANA) canlı fiyatı $0,335435. SOSANA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,290264 ve en yüksek $ 0,403376 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOSANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,496509, en düşük fiyatı ise $ 0,268237 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOSANA son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SOSANA (SOSANA) Piyasa Bilgileri

$ 29,79M
$ 29,79M$ 29,79M

--
----

$ 29,79M
$ 29,79M$ 29,79M

88,89M
88,89M 88,89M

88.888.888,0
88.888.888,0 88.888.888,0

Şu anki SOSANA piyasa değeri $ 29,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOSANA arzı 88,89M olup, toplam arzı 88888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,79M.

SOSANA (SOSANA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SOSANA / USD fiyat değişimi, $ -0,0237421061633505.
Son 30 gün içerisinde, SOSANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SOSANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SOSANA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0237421061633505-%6,61
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SOSANA (SOSANA) Nedir?

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SOSANA (SOSANA) Kaynağı

Resmi Websitesi

SOSANA Fiyat Tahmini (USD)

SOSANA (SOSANA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SOSANA (SOSANA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SOSANA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SOSANA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SOSANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

SOSANA (SOSANA) Token Ekonomisi

SOSANA (SOSANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOSANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SOSANA (SOSANA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SOSANA (SOSANA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SOSANA fiyatı, 0,335435 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SOSANA / USD güncel fiyatı nedir?
SOSANA / USD güncel fiyatı $ 0,335435. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SOSANA varlığının piyasa değeri nedir?
SOSANA piyasa değeri $ 29,79M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SOSANA arzı nedir?
Dolaşımdaki SOSANA arzı, 88,89M USD.
SOSANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SOSANA, ATH fiyatı olan 0,496509 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SOSANA fiyatı (ATL) nedir?
SOSANA, ATL fiyatı olan 0,268237 USD değerine düştü.
SOSANA işlem hacmi nedir?
SOSANA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SOSANA bu yıl daha da yükselir mi?
SOSANA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SOSANA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:07:41 (UTC+8)

SOSANA (SOSANA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.