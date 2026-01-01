Bugünkü SP500 rStock Fiyatı

Bugünkü SP500 rStock (SPYR) fiyatı $ 693,92 olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut SPYR / USD dönüşüm oranı SPYR başına $ 693,92 şeklindedir.

SP500 rStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.100.554 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,59K SPYR şeklindedir. Son 24 saat içinde SPYR, $ 689,48 (en düşük) ile $ 695,36 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 695,36 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 657,78 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPYR, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde +%0,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SP500 rStock (SPYR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 1,59K 1,59K 1,59K Toplam Arz 1.585,99918401 1.585,99918401 1.585,99918401

Şu anki SP500 rStock piyasa değeri $ 1,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPYR arzı 1,59K olup, toplam arzı 1585.99918401. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,10M.