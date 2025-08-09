SPACEX Hakkında Daha Fazla Bilgi

SpaceX PreStocks Logosu

SpaceX PreStocks Fiyatı (SPACEX)

Listelenmedi

SpaceX PreStocks (SPACEX) Canlı Fiyat Grafiği

$680,51
+%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyatı

SpaceX PreStocks (SPACEX), şu anda 680,51 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 505,94K USD piyasa değerine sahiptir. SPACEX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SpaceX PreStocks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,00
SpaceX PreStocks 24 saatlik fiyat değişimi
744,97 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SPACEX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SPACEX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SpaceX PreStocks / USD fiyat değişimi, $ +19,81.
Son 30 gün içerisinde, SpaceX PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SpaceX PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SpaceX PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +19,81+%3,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SpaceX PreStocks (SPACEX) Fiyat Analizi

En güncel SpaceX PreStocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 660,41
$ 676,27
$ 676,27
+%1,42

+%3,00

--

SpaceX PreStocks (SPACEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 505,94K
--
744,97
SpaceX PreStocks (SPACEX) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SpaceX PreStocks (SPACEX) Kaynağı

Resmi Websitesi

SpaceX PreStocks (SPACEX) Token Ekonomisi

SpaceX PreStocks (SPACEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPACEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SpaceX PreStocks (SPACEX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

