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Spare Parts Universe Fiyatı (SPU)

Listelenmedi

Spare Parts Universe (SPU) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Spare Parts Universe (SPU) Fiyatı

Spare Parts Universe (SPU), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 70,73K USD piyasa değerine sahiptir. SPU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Spare Parts Universe Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,06
Spare Parts Universe 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Spare Parts Universe (SPU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Spare Parts Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Spare Parts Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Spare Parts Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Spare Parts Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,06
30 Gün$ 0-%1,58
60 Gün$ 0-%28,76
90 Gün$ 0--

Spare Parts Universe (SPU) Fiyat Analizi

En güncel Spare Parts Universe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,76

+%1,06

-%16,74

Spare Parts Universe (SPU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 70,73K
$ 70,73K$ 70,73K

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1,00B
1,00B 1,00B

Spare Parts Universe (SPU) Nedir?

Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations

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Spare Parts Universe (SPU) Kaynağı

Resmi Websitesi

Spare Parts Universe (SPU) Token Ekonomisi

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SPU Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 SPU / AED
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