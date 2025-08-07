SparkDEX (SPRK) Nedir?

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

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SparkDEX (SPRK) Kaynağı Resmi Websitesi

SparkDEX (SPRK) Token Ekonomisi

SparkDEX (SPRK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPRK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!