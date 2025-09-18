SPIRA (SPIRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00142951 $ 0.00142951 $ 0.00142951 24 sa Düşük $ 0.00155308 $ 0.00155308 $ 0.00155308 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00142951$ 0.00142951 $ 0.00142951 24 sa Yüksek $ 0.00155308$ 0.00155308 $ 0.00155308 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 En Düşük Fiyat $ 0.00142951$ 0.00142951 $ 0.00142951 Fiyat Değişimi (1 Sa) +7.30% Fiyat Değişimi (1 Gün) +5.85% Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SPIRA (SPIRA) canlı fiyatı $0.00155316. SPIRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00142951 ve en yüksek $ 0.00155308 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPIRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00178383, en düşük fiyatı ise $ 0.00142951 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPIRA son bir saatte +7.30% değişim gösterdi, 24 saatte +5.85% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SPIRA (SPIRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 232.96K$ 232.96K $ 232.96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Dolaşım Arzı 150.00M 150.00M 150.00M Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki SPIRA piyasa değeri $ 232.96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPIRA arzı 150.00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.55M.