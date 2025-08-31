spiritcoin (SPIRITCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00016225 $ 0,00016225 $ 0,00016225 24 sa Düşük $ 0,00056793 $ 0,00056793 $ 0,00056793 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00016225$ 0,00016225 $ 0,00016225 24 sa Yüksek $ 0,00056793$ 0,00056793 $ 0,00056793 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00056793$ 0,00056793 $ 0,00056793 En Düşük Fiyat $ 0,00016225$ 0,00016225 $ 0,00016225 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,88 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%61,55 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

spiritcoin (SPIRITCOIN) canlı fiyatı $0,00018882. SPIRITCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00016225 ve en yüksek $ 0,00056793 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPIRITCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00056793, en düşük fiyatı ise $ 0,00016225 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPIRITCOIN son bir saatte -%8,88 değişim gösterdi, 24 saatte -%61,55 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

spiritcoin (SPIRITCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 187,35K$ 187,35K $ 187,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 187,35K$ 187,35K $ 187,35K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.986.041,915694 999.986.041,915694 999.986.041,915694

Şu anki spiritcoin piyasa değeri $ 187,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPIRITCOIN arzı 999,99M olup, toplam arzı 999986041.915694. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 187,35K.