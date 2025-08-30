Spot (SPOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,15 $ 2,15 $ 2,15 24 sa Düşük $ 2,21 $ 2,21 $ 2,21 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,15$ 2,15 $ 2,15 24 sa Yüksek $ 2,21$ 2,21 $ 2,21 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,33$ 2,33 $ 2,33 En Düşük Fiyat $ 0,833463$ 0,833463 $ 0,833463 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,78

Spot (SPOT) canlı fiyatı $2,17. SPOT, son 24 saat içinde en düşük $ 2,15 ve en yüksek $ 2,21 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,33, en düşük fiyatı ise $ 0,833463 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPOT son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,17 ve son 7 günde -%4,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Spot (SPOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 622,21K$ 622,21K $ 622,21K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 286.575,842108807 286.575,842108807 286.575,842108807

Şu anki Spot piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPOT arzı 0,00 olup, toplam arzı 286575.842108807. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 622,21K.