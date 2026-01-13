Bugünkü SPRED Fiyatı

Bugünkü SPRED (SPRED) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,52 değişim gösterdi. Mevcut SPRED / USD dönüşüm oranı SPRED başına $ 0 şeklindedir.

SPRED, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.187,94 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,73M SPRED şeklindedir. Son 24 saat içinde SPRED, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPRED, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde -%1,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SPRED (SPRED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,19K$ 9,19K $ 9,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,19K$ 9,19K $ 9,19K Dolaşım Arzı 999,73M 999,73M 999,73M Toplam Arz 999.728.403,743571 999.728.403,743571 999.728.403,743571

Şu anki SPRED piyasa değeri $ 9,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPRED arzı 999,73M olup, toplam arzı 999728403.743571. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,19K.