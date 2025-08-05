Spurdo (SPURDO) Nedir?

Spurdo is a meme-based ERC-20 token launched on the Ethereum blockchain. It draws inspiration from Spurdo Spärde, a meme character originating from Finnish internet culture in the late 2000s. The project does not offer utility beyond community-driven engagement and meme value. Spurdo is structured as a decentralized, zero-tax, fair-launch token with a renounced contract, aimed at preserving the spirit of early internet and imageboard humor.

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Spurdo (SPURDO) Kaynağı Resmi Websitesi

Spurdo (SPURDO) Token Ekonomisi

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