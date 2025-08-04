Squill (SQUILL) Nedir?

$SQUILL governs $OPEN, an equal-weight index tracking leading stablecoin-networks advancing transparency, composability, and user-led governance. Included protocols should be evaluated on verifiable asset-backing, peg design, mint/redeem logic, safety mechanisms, yield-sharing, and decentralized control. Vote-lock SQUILL to earn fees and a voice in shaping the OPEN index: constituents, weights, and beyond.

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Squill (SQUILL) Kaynağı Resmi Websitesi

Squill (SQUILL) Token Ekonomisi

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