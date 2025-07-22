Stacy Staked XTZ Fiyatı (STXTZ)
Stacy Staked XTZ (STXTZ), şu anda 0,970709 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 445,19K USD piyasa değerine sahiptir. STXTZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Stacy Staked XTZ / USD fiyat değişimi, $ -0,0866036828678172.
Son 30 gün içerisinde, Stacy Staked XTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Stacy Staked XTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stacy Staked XTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0866036828678172
|-%8,19
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stacy Staked XTZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,45
-%8,19
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.
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|1 STXTZ / VND
₫25.544,207335
|1 STXTZ / AUD
A$1,48518477
|1 STXTZ / GBP
￡0,71832466
|1 STXTZ / EUR
€0,82510265
|1 STXTZ / USD
$0,970709
|1 STXTZ / MYR
RM4,09639198
|1 STXTZ / TRY
₺39,2166436
|1 STXTZ / JPY
¥142,694223
|1 STXTZ / RUB
₽75,9094438
|1 STXTZ / INR
₹83,69452998
|1 STXTZ / IDR
Rp15.913,25974896
|1 STXTZ / KRW
₩1.344,47079336
|1 STXTZ / PHP
₱55,32070591
|1 STXTZ / EGP
￡E.47,80741825
|1 STXTZ / BRL
R$5,39714204
|1 STXTZ / CAD
C$1,32016424
|1 STXTZ / BDT
৳117,91202223
|1 STXTZ / NGN
₦1.484,26259645
|1 STXTZ / UAH
₴40,5756362
|1 STXTZ / VES
Bs114,543662
|1 STXTZ / CLP
$926,056386
|1 STXTZ / PKR
Rs275,44838584
|1 STXTZ / KZT
₸512,78673634
|1 STXTZ / THB
฿31,29565816
|1 STXTZ / TWD
NT$28,50972333
|1 STXTZ / AED
د.إ3,56250203
|1 STXTZ / CHF
Fr0,76686011
|1 STXTZ / HKD
HK$7,61035856
|1 STXTZ / MAD
.د.م8,736381
|1 STXTZ / MXN
$18,12313703
|1 STXTZ / PLN
zł3,52367367
|1 STXTZ / RON
лв4,20316997
|1 STXTZ / SEK
kr9,28968513
|1 STXTZ / BGN
лв1,62108403
|1 STXTZ / HUF
Ft331,52624477
|1 STXTZ / CZK
Kč20,44313154
|1 STXTZ / KWD
د.ك0,296066245
|1 STXTZ / ILS
₪3,25187515