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Stacy Staked XTZ Fiyatı (STXTZ)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Canlı Fiyat Grafiği

$0,970709
$0,970709$0,970709
-%8,101D
USD

Bugünkü Stacy Staked XTZ (STXTZ) Fiyatı

Stacy Staked XTZ (STXTZ), şu anda 0,970709 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 445,19K USD piyasa değerine sahiptir. STXTZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stacy Staked XTZ Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%8,19
Stacy Staked XTZ 24 saatlik fiyat değişimi
459,40K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Stacy Staked XTZ (STXTZ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stacy Staked XTZ / USD fiyat değişimi, $ -0,0866036828678172.
Son 30 gün içerisinde, Stacy Staked XTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Stacy Staked XTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stacy Staked XTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0866036828678172-%8,19
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Fiyat Analizi

En güncel Stacy Staked XTZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,966497
$ 0,966497$ 0,966497

$ 1,06
$ 1,06$ 1,06

$ 1,06
$ 1,06$ 1,06

-%0,45

-%8,19

--

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 445,19K
$ 445,19K$ 445,19K

--
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459,40K
459,40K 459,40K

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Nedir?

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

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Stacy Staked XTZ (STXTZ) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Token Ekonomisi

Stacy Staked XTZ (STXTZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STXTZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STXTZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STXTZ / VND
25.544,207335
1 STXTZ / AUD
A$1,48518477
1 STXTZ / GBP
0,71832466
1 STXTZ / EUR
0,82510265
1 STXTZ / USD
$0,970709
1 STXTZ / MYR
RM4,09639198
1 STXTZ / TRY
39,2166436
1 STXTZ / JPY
¥142,694223
1 STXTZ / RUB
75,9094438
1 STXTZ / INR
83,69452998
1 STXTZ / IDR
Rp15.913,25974896
1 STXTZ / KRW
1.344,47079336
1 STXTZ / PHP
55,32070591
1 STXTZ / EGP
￡E.47,80741825
1 STXTZ / BRL
R$5,39714204
1 STXTZ / CAD
C$1,32016424
1 STXTZ / BDT
117,91202223
1 STXTZ / NGN
1.484,26259645
1 STXTZ / UAH
40,5756362
1 STXTZ / VES
Bs114,543662
1 STXTZ / CLP
$926,056386
1 STXTZ / PKR
Rs275,44838584
1 STXTZ / KZT
512,78673634
1 STXTZ / THB
฿31,29565816
1 STXTZ / TWD
NT$28,50972333
1 STXTZ / AED
د.إ3,56250203
1 STXTZ / CHF
Fr0,76686011
1 STXTZ / HKD
HK$7,61035856
1 STXTZ / MAD
.د.م8,736381
1 STXTZ / MXN
$18,12313703
1 STXTZ / PLN
3,52367367
1 STXTZ / RON
лв4,20316997
1 STXTZ / SEK
kr9,28968513
1 STXTZ / BGN
лв1,62108403
1 STXTZ / HUF
Ft331,52624477
1 STXTZ / CZK
20,44313154
1 STXTZ / KWD
د.ك0,296066245
1 STXTZ / ILS
3,25187515