Stacy Staked XTZ (STXTZ) Nedir?

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

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Stacy Staked XTZ (STXTZ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Token Ekonomisi

Stacy Staked XTZ (STXTZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STXTZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!