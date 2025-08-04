Stader BNBx (BNBX) Nedir?

Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.

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Stader BNBx (BNBX) Kaynağı Resmi Websitesi

Stader BNBx (BNBX) Token Ekonomisi

Stader BNBx (BNBX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNBX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!