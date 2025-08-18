SBITZ Hakkında Daha Fazla Bilgi

SBITZ Fiyat Bilgileri

SBITZ Resmi Websitesi

SBITZ Token Ekonomisi

SBITZ Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Staked BITZ Logosu

Staked BITZ Fiyatı (SBITZ)

Listelenmedi

1 SBITZ / USD Canlı Fiyatı:

$1,68
$1,68$1,68
-%8,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Staked BITZ (SBITZ) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:24:42 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,68
$ 1,68$ 1,68
24 sa Düşük
$ 1,84
$ 1,84$ 1,84
24 sa Yüksek

$ 1,68
$ 1,68$ 1,68

$ 1,84
$ 1,84$ 1,84

$ 34,29
$ 34,29$ 34,29

$ 1,46
$ 1,46$ 1,46

--

-%8,12

--

--

Staked BITZ (SBITZ) canlı fiyatı $1,68. SBITZ, son 24 saat içinde en düşük $ 1,68 ve en yüksek $ 1,84 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SBITZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 34,29, en düşük fiyatı ise $ 1,46 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SBITZ son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%8,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked BITZ (SBITZ) Piyasa Bilgileri

$ 99,23K
$ 99,23K$ 99,23K

--
----

$ 99,23K
$ 99,23K$ 99,23K

59,18K
59,18K 59,18K

59.180,75246901986
59.180,75246901986 59.180,75246901986

Şu anki Staked BITZ piyasa değeri $ 99,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SBITZ arzı 59,18K olup, toplam arzı 59180.75246901986. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 99,23K.

Staked BITZ (SBITZ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Staked BITZ / USD fiyat değişimi, $ -0,148260636049377.
Son 30 gün içerisinde, Staked BITZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Staked BITZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Staked BITZ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,148260636049377-%8,12
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Staked BITZ (SBITZ) Nedir?

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Staked BITZ (SBITZ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked BITZ Fiyat Tahmini (USD)

Staked BITZ (SBITZ) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Staked BITZ (SBITZ) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Staked BITZ için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Staked BITZ fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SBITZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

Staked BITZ (SBITZ) Token Ekonomisi

Staked BITZ (SBITZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SBITZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Staked BITZ (SBITZ) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Staked BITZ (SBITZ) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SBITZ fiyatı, 1,68 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SBITZ / USD güncel fiyatı nedir?
SBITZ / USD güncel fiyatı $ 1,68. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Staked BITZ varlığının piyasa değeri nedir?
SBITZ piyasa değeri $ 99,23K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SBITZ arzı nedir?
Dolaşımdaki SBITZ arzı, 59,18K USD.
SBITZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SBITZ, ATH fiyatı olan 34,29 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SBITZ fiyatı (ATL) nedir?
SBITZ, ATL fiyatı olan 1,46 USD değerine düştü.
SBITZ işlem hacmi nedir?
SBITZ için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SBITZ bu yıl daha da yükselir mi?
SBITZ piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SBITZ fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:24:42 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.