Staked BITZ (SBITZ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 1,68 24 sa Yüksek $ 1,84 Tüm Zamanların En Yükseği $ 34,29 En Düşük Fiyat $ 1,46 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,12 Fiyat Değişimi (7 G) --

Staked BITZ (SBITZ) canlı fiyatı $1,68. SBITZ, son 24 saat içinde en düşük $ 1,68 ve en yüksek $ 1,84 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SBITZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 34,29, en düşük fiyatı ise $ 1,46 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SBITZ son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%8,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked BITZ (SBITZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 99,23K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 99,23K Dolaşım Arzı 59,18K Toplam Arz 59.180,75246901986

Şu anki Staked BITZ piyasa değeri $ 99,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SBITZ arzı 59,18K olup, toplam arzı 59180.75246901986. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 99,23K.