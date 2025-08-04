Staked Frax Ether (SFRXETH) Nedir?

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

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Staked Frax Ether (SFRXETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Staked Frax Ether (SFRXETH) Token Ekonomisi

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