SLVLUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Staked Level USD Fiyatı (SLVLUSD)

Listelenmedi

Staked Level USD (SLVLUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,086
$1,086$1,086
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Staked Level USD (SLVLUSD) Fiyatı

Staked Level USD (SLVLUSD), şu anda 1,086 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 42,13M USD piyasa değerine sahiptir. SLVLUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staked Level USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,24
Staked Level USD 24 saatlik fiyat değişimi
38,78M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Staked Level USD (SLVLUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staked Level USD / USD fiyat değişimi, $ +0,00260264.
Son 30 gün içerisinde, Staked Level USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0081092706.
Son 60 gün içerisinde, Staked Level USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0136399428.
Son 90 gün içerisinde, Staked Level USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0168646921509356.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00260264+%0,24
30 Gün$ +0,0081092706+%0,75
60 Gün$ +0,0136399428+%1,26
90 Gün$ +0,0168646921509356+%1,58

Staked Level USD (SLVLUSD) Fiyat Analizi

En güncel Staked Level USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,084
$ 1,084$ 1,084

$ 1,086
$ 1,086$ 1,086

$ 1,091
$ 1,091$ 1,091

+%0,02

+%0,24

+%0,46

Staked Level USD (SLVLUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 42,13M
$ 42,13M$ 42,13M

--
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38,78M
38,78M 38,78M

Staked Level USD (SLVLUSD) Nedir?

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

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Staked Level USD (SLVLUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked Level USD (SLVLUSD) Token Ekonomisi

Staked Level USD (SLVLUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SLVLUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SLVLUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SLVLUSD / VND
28.578,09
1 SLVLUSD / AUD
A$1,67244
1 SLVLUSD / GBP
0,8145
1 SLVLUSD / EUR
0,93396
1 SLVLUSD / USD
$1,086
1 SLVLUSD / MYR
RM4,59378
1 SLVLUSD / TRY
44,16762
1 SLVLUSD / JPY
¥159,642
1 SLVLUSD / ARS
ARS$1.481,5755
1 SLVLUSD / RUB
86,65194
1 SLVLUSD / INR
95,17704
1 SLVLUSD / IDR
Rp17.803,27584
1 SLVLUSD / KRW
1.502,06832
1 SLVLUSD / PHP
62,2278
1 SLVLUSD / EGP
￡E.52,58412
1 SLVLUSD / BRL
R$5,99472
1 SLVLUSD / CAD
C$1,48782
1 SLVLUSD / BDT
132,25308
1 SLVLUSD / NGN
1.655,48754
1 SLVLUSD / UAH
45,30792
1 SLVLUSD / VES
Bs133,578
1 SLVLUSD / CLP
$1.050,162
1 SLVLUSD / PKR
Rs307,81584
1 SLVLUSD / KZT
586,3857
1 SLVLUSD / THB
฿35,19726
1 SLVLUSD / TWD
NT$32,40624
1 SLVLUSD / AED
د.إ3,98562
1 SLVLUSD / CHF
Fr0,8688
1 SLVLUSD / HKD
HK$8,5251
1 SLVLUSD / MAD
.د.م9,83916
1 SLVLUSD / MXN
$20,39508
1 SLVLUSD / PLN
4,00734
1 SLVLUSD / RON
лв4,75668
1 SLVLUSD / SEK
kr10,4799
1 SLVLUSD / BGN
лв1,82448
1 SLVLUSD / HUF
Ft373,32336
1 SLVLUSD / CZK
23,03406
1 SLVLUSD / KWD
د.ك0,33123
1 SLVLUSD / ILS
3,6924