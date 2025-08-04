Staked LOOP (STLOOP) Nedir?

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

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Staked LOOP (STLOOP) Kaynağı Resmi Websitesi

Staked LOOP (STLOOP) Token Ekonomisi

Staked LOOP (STLOOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STLOOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!