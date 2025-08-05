StakeLayer (STAKELAYER) Nedir?

The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments.

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StakeLayer (STAKELAYER) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

StakeLayer (STAKELAYER) Token Ekonomisi

StakeLayer (STAKELAYER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STAKELAYER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!