Star (STAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,996766 $ 0,996766 $ 0,996766 24 sa Düşük $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,996766$ 0,996766 $ 0,996766 24 sa Yüksek $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 En Düşük Fiyat $ 0,487208$ 0,487208 $ 0,487208 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00

Star (STAR) canlı fiyatı $1,003. STAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,996766 ve en yüksek $ 1,004 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,17, en düşük fiyatı ise $ 0,487208 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STAR son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,60 ve son 7 günde -%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Star (STAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 261,53K$ 261,53K $ 261,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 261,53K$ 261,53K $ 261,53K Dolaşım Arzı 260,78K 260,78K 260,78K Toplam Arz 260.782,4998381592 260.782,4998381592 260.782,4998381592

Şu anki Star piyasa değeri $ 261,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STAR arzı 260,78K olup, toplam arzı 260782.4998381592. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 261,53K.