Star (STAR) canlı fiyatı $1,003. STAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,996766 ve en yüksek $ 1,004 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,17, en düşük fiyatı ise $ 0,487208 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, STAR son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,60 ve son 7 günde -%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Star piyasa değeri $ 261,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STAR arzı 260,78K olup, toplam arzı 260782.4998381592. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 261,53K.
Gün içerisinde, Star / USD fiyat değişimi, $ +0,00595235.
Son 30 gün içerisinde, Star / USD fiyat değişimi, $ +0,0059758740.
Son 60 gün içerisinde, Star / USD fiyat değişimi, $ -0,0000790364.
Son 90 gün içerisinde, Star / USD fiyat değişimi, $ +0,0002247071107998.
STAR is the stable coin used within Preon, and is an integral component of the Sphere Ecosystem. STAR is designed to be an over collateralized stable coin backed by its crypto collateral and incorporates a stability pool as a front-line defense of liquidations. STAR loans are secured by always having more value locked than the amount of debt given out. STAR, in conjunction with Preon, will also allow for 0% lending opportunities. Loans are created by submitting collateral in the form of crypto assets, and receive STAR, ensuring stability and flexibility in your borrowing. STAR can be used in many different ways including deposited into the stability pool. Once the user has made a full repayment of their STAR loan, they can retrieve 100% of their collateralized assets without incurring any interest charges, closing fees, or hidden penalties.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.