StarHeroes (STAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00278052 $ 0,00278052 $ 0,00278052 24 sa Düşük $ 0,00293258 $ 0,00293258 $ 0,00293258 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00278052$ 0,00278052 $ 0,00278052 24 sa Yüksek $ 0,00293258$ 0,00293258 $ 0,00293258 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,045$ 1,045 $ 1,045 En Düşük Fiyat $ 0,00278052$ 0,00278052 $ 0,00278052 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,25

StarHeroes (STAR) canlı fiyatı $0,00279413. STAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00278052 ve en yüksek $ 0,00293258 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,045, en düşük fiyatı ise $ 0,00278052 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STAR son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,10 ve son 7 günde -%15,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

StarHeroes (STAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 607,64K$ 607,64K $ 607,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Dolaşım Arzı 217,69M 217,69M 217,69M Toplam Arz 592.814.478,7017978 592.814.478,7017978 592.814.478,7017978

Şu anki StarHeroes piyasa değeri $ 607,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STAR arzı 217,69M olup, toplam arzı 592814478.7017978. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,65M.