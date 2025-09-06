StarHeroes Fiyatı (STAR)
+%0,06
-%4,10
-%15,25
-%15,25
StarHeroes (STAR) canlı fiyatı $0,00279413. STAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00278052 ve en yüksek $ 0,00293258 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,045, en düşük fiyatı ise $ 0,00278052 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, STAR son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,10 ve son 7 günde -%15,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki StarHeroes piyasa değeri $ 607,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STAR arzı 217,69M olup, toplam arzı 592814478.7017978. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,65M.
Gün içerisinde, StarHeroes / USD fiyat değişimi, $ -0,000119575997041706.
Son 30 gün içerisinde, StarHeroes / USD fiyat değişimi, $ -0,0017278123.
Son 60 gün içerisinde, StarHeroes / USD fiyat değişimi, $ -0,0017229969.
Son 90 gün içerisinde, StarHeroes / USD fiyat değişimi, $ -0,003787277740515034.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000119575997041706
|-%4,10
|30 Gün
|$ -0,0017278123
|-%61,83
|60 Gün
|$ -0,0017229969
|-%61,66
|90 Gün
|$ -0,003787277740515034
|-%57,54
StarHeroes is the first-ever multiplayer space shooter game designed for esports. The game has been developed since 2021 by GameSwift's subsdiary STAR studio, and offers fast-paced multiplayer galactic battles. StarHeroes provides both web3 and web2 modes, making its innovative gameplay accessible to a wide range of players. The web3 mode is based on a single token $STAR as well as NFTs. The $STAR token has the following utilities: -Purchase of in-game spaceships -Purchase of in-game fuel to increase the number of games that allow a player to earn $STAR -Leveling-up of the player’s NFT Hero -Purchase of missions for the player’s NFT Hero -Purchase of a feature that reduces mission time for the player’s NFT Hero -Staking -Airdrop based on the in-game leaderboard -Share in Real Yield from the StarHeroes game -Governance StarHeroes is currently in closed beta available to a selected number of players. The Early Access version will be launched in Q1 2024, while the full version is scheduled for Q2 2024.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
StarHeroes (STAR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? StarHeroes (STAR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak StarHeroes için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
StarHeroes fiyat tahminini hemen kontrol edin!
StarHeroes (STAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-05 15:06:00
|Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
|09-05 12:39:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
|09-05 02:06:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
|09-04 17:54:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
|09-04 13:57:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
|09-04 10:38:00
|Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.