State of Mika by Virtuals (STATE) Nedir?

Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.

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State of Mika by Virtuals (STATE) Token Ekonomisi

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