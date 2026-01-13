Bugünkü Statera Fiyatı

Bugünkü Statera (STA) fiyatı $ 0,00115571 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut STA / USD dönüşüm oranı STA başına $ 0,00115571 şeklindedir.

Statera, şu anda piyasa değeri açısından $ 90.533 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 78,34M STA şeklindedir. Son 24 saat içinde STA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,466452 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Statera (STA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 90,53K$ 90,53K $ 90,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 90,53K$ 90,53K $ 90,53K Dolaşım Arzı 78,34M 78,34M 78,34M Toplam Arz 78.335.800,25312224 78.335.800,25312224 78.335.800,25312224

Şu anki Statera piyasa değeri $ 90,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STA arzı 78,34M olup, toplam arzı 78335800.25312224. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,53K.