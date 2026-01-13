Bugünkü steak Fiyatı

Bugünkü steak (STEAK) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6,14 değişim gösterdi. Mevcut STEAK / USD dönüşüm oranı STEAK başına $ 0 şeklindedir.

steak, şu anda piyasa değeri açısından $ 241.208 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M STEAK şeklindedir. Son 24 saat içinde STEAK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00143088 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STEAK, son bir saatte -%1,72 ve son 7 günde -%27,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

steak (STEAK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 241,21K$ 241,21K $ 241,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 241,21K$ 241,21K $ 241,21K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.186,005302 999.979.186,005302 999.979.186,005302

