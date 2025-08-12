STM Hakkında Daha Fazla Bilgi

STM Fiyat Bilgileri

STM Whitepaper

STM Resmi Websitesi

STM Token Ekonomisi

STM Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Steam22 Logosu

Steam22 Fiyatı (STM)

Listelenmedi

Steam22 (STM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03082024
$0,03082024$0,03082024
+%6,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Steam22 (STM) Fiyatı

Steam22 (STM), şu anda 0,0308762 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,09M USD piyasa değerine sahiptir. STM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Steam22 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,92
Steam22 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Steam22 (STM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Steam22 / USD fiyat değişimi, $ +0,00199843.
Son 30 gün içerisinde, Steam22 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Steam22 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Steam22 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00199843+%6,92
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Steam22 (STM) Fiyat Analizi

En güncel Steam22 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02887776
$ 0,02887776$ 0,02887776

$ 0,0346144
$ 0,0346144$ 0,0346144

$ 0,0346144
$ 0,0346144$ 0,0346144

-%0,63

+%6,92

--

Steam22 (STM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,09M
$ 3,09M$ 3,09M

--
----

100,00M
100,00M 100,00M

Steam22 (STM) Nedir?

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Steam22 (STM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Steam22 (STM) Token Ekonomisi

Steam22 (STM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Steam22 (STM) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STM / VND
812,507203
1 STM / AUD
A$0,047240586
1 STM / GBP
0,022848388
1 STM / EUR
0,026553532
1 STM / USD
$0,0308762
1 STM / MYR
RM0,130606326
1 STM / TRY
1,256970102
1 STM / JPY
¥4,5696776
1 STM / ARS
ARS$40,7874602
1 STM / RUB
2,454349138
1 STM / INR
2,708151502
1 STM / IDR
Rp506,167132128
1 STM / KRW
42,883336656
1 STM / PHP
1,76457483
1 STM / EGP
￡E.1,496878176
1 STM / BRL
R$0,167966528
1 STM / CAD
C$0,042300394
1 STM / BDT
3,761647446
1 STM / NGN
47,428622058
1 STM / UAH
1,283832396
1 STM / VES
Bs4,013906
1 STM / CLP
$29,8881616
1 STM / PKR
Rs8,78891033
1 STM / KZT
16,817031092
1 STM / THB
฿1,000697642
1 STM / TWD
NT$0,924124666
1 STM / AED
د.إ0,113315654
1 STM / CHF
Fr0,025009722
1 STM / HKD
HK$0,242069408
1 STM / MAD
.د.م0,279738372
1 STM / MXN
$0,576458654
1 STM / PLN
0,113006892
1 STM / RON
лв0,13431147
1 STM / SEK
kr0,297337806
1 STM / BGN
лв0,051872016
1 STM / HUF
Ft10,509023432
1 STM / CZK
0,64994401
1 STM / KWD
د.ك0,009417241
1 STM / ILS
0,105287842